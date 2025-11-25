Мощни експлозии разтърсиха Киев, най-малко четирима души са загинали (обновена)

Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога.

Избухнали са пожари в две жилищни сгради. Местните власти съобщават, че най-малко четирима души са загинали, а трима са ранени.

Руските сили са използвали при атака, както дронове, така и ракети. След 5 часа сутринта в Киев беше обявена нова въздушна тревога.

“Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна , предупредиха военновъздушните сили в публикация в Telegram.

Ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.

Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.

Той съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването и добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда.