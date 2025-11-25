Мощни експлозии разтърсиха Киев, най-малко четирима души са загинали (обновена)

Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога.
Избухнали са пожари в две жилищни сгради. Местните власти съобщават, че най-малко четирима души са загинали, а трима са ранени.
Руските сили са използвали при атака, както дронове, така и ракети. След 5 часа сутринта в Киев беше обявена нова въздушна тревога.
“Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна , предупредиха военновъздушните сили в публикация в Telegram.
Ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.
Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.
Той съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването и добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1105
2
25.11 2025 в 09:32
2970
1
25.11 2025 в 08:14
Тотото да бъде дадено на концесия за най-малко 15 години, предлагат ГЕРБ, БСП и ДПС-НН с промени в бюджета
Иво Сиромахов отказа да стане лице на реклама за хазарт
Тотото да бъде дадено на концесия за най-малко 15 години, предлагат ГЕРБ, БСП и ДПС-НН с промени в бюджета
Какво стана с украинския флаг в централата на ГЕРБ при визитата на китайска делегация
Борисов внезапно ''защити'' Благомир Коцев. Каква е играта
Патриарх Кирил към Путин: На сегашните отношения между държава и църква всички предишни поколения биха завидели