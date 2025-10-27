Момчето, хвърлено от 10-ия етаж на музея Tate Modern, отново тича

Шест години след шокиращия инцидент в лондонската галерия Tate Modern, френското момче, хвърлено от десетия етаж от психично болен нападател, вече може да тича и плува. Семейството му, което нарича детето си „малкия рицар“, съобщи, че 12-годишният вече може да се движи самостоятелно и дори да скача – макар и само на няколко метра.

Като шестгодишен той оцелява след падане от 30 метра, но получава тежки мозъчни и костни травми. След години рехабилитация и повече от 10 терапевтични сесии седмично, детето се подготвя за нова операция, която според лекарите ще му даде още повече свобода на движение.

Семейството разказва, че момчето постепенно възвръща паметта и концентрацията си, и дори това лято е било на лагер с деца, които не говорят френски.

„Той вече може да тича, скача и плува – по свой начин, но наистина го прави“, казват родителите му.