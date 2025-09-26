Молдовската ЦИК забрани участието на проруска партия на парламентарния вот в неделя

Централната избирателна комисия на Молдова забрани участие на партията „Сърце на Молдова“, считана за проруска, на парламентарните избори на 28 септември, предаде БГНЕС.

Решението на ЦИК да изключи „Сърце на Молдова“, част от проруската коалиция Патриотичен блок, последва съдебно решение, ограничаващо дейността на партията за срок от една година.

Изборите на 28 септември могат да имат широки последствия за Молдова, чието проевропейско правителство предупреди за масирани опити, подкрепяни от Русия, да се влияе на вота и да се осуети стремежът на Кишинев да се присъедини към ЕС.

„Сърце на Молдова“, която е предмет на разследване за незаконно финансиране на партията, заяви, че е изправена пред необосновани атаки от правителството.

„Това не е правосъдие, а последен акт на мръсен спектакъл, режисиран предварително от властите с една цел: да ни заглушат“, се казва в изявление на партията.

След решението 36 кандидати бяха премахнати от бюлетината. Лидерът на партията Ирина Влах бе санкционирана тази седмица от няколко държави членки на ЕС по подозрение, че е съдействала за руска намеса.

През последните седмици полицията проведе стотици акции, насочени срещу незаконно финансиране и предполагаеми опити, подкрепяни от Русия, да се провокира нестабилност в изборна кампания, белязана от широко разпространена дезинформация, отбелязва БГНЕС.