Минимална заплата 1050 евро, поискаха десетки хиляди португалци в Лисабон

В момента в Португалия минималната работна заплата е 870 евро

OFFNews 08 ноември 2025 в 21:40 215 1
Мащабен протест в Лисабон

Снимка Getty Images
Десетки хиляди португалци в Лисабон излязоха днес по улиците на столицата, за да протестират срещу пакет от трудови реформи, предложен от правителството на премиера на Португалия Луиш Монтенегро, предаде Асошиейтед прес.

Демонстрантите носеха плакати с надпис "Не на трудовия пакет" и призоваха за минимална месечна заплата от 1050 евро през 2026 г., предаде БТА.

Протестът бе организиран от най-големия профсъюз в страната в знак на несъгласие с реформата, която според правителството има за цел да подобри производителността и гъвкавостта на пазара на труда. Опонентите ѝ искат пакетът да бъде оттеглен и твърдят, че той застрашава правата на работниците.

В момента минималната работна заплата в Португалия е около 870 евро на месец.

Монтенегро, който е лидер на дясноцентристкия Демократичен алианс, оглавява правителство на малцинството в страната членка на ЕС с население от 10,6 милиона души. Ако бъде одобрен, законопроектът ще бъде изпратен в парламента, където се очаква да бъде приет с гласовете на крайнодясната популистка партия ШЕГА (Стига!), най-голямата опозиционна партия в Португалия.

Организаторите на днешния протест обявиха обща стачка в Португалия на 11 декември.

    -7400

    1

    Gunteer

    08.11 2025 в 21:47

    -0
    +0
    То и това е смешно, толкова ти е ипотечната вноска там или наема. Същото и в Испания, и в Италия, навсякъде, без северните страни, които са вдигнали цените на макс, за да не може да ги докопат арабите и тях и да им източват социалните системи. За Швеция обаче е късно, а останала част от Европа затъва бавно и безславно под звуците на оркестъра на най-плоскоземните елити в историята.
     
