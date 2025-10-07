Медикоптер се разби на магистрала в Калифорния

Трима души са в критично състояние, след като медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния, съобщиха американските медии.

Местните власти заявиха, че екипите за спешна помощ са затворили някои ленти за движение.

Хеликоптерът се е разбил малко след 19:00 часа (5:00 ч. българско време) на магистрала 50 в източна посока в столицата на щата Сакраменто.

Огромни задръствания след катастрофата. Снимка: KCRA 3/Youtube

Данните за проследяване на полета показват, че хеликоптерът е излетял от медицинския център на Калифорнийския университет в Дейвис само няколко минути по-рано, предаде АФП, цитирана от бТВ.

Пилот, медицинска сестра и парамедик са били на борда и са откарани в болница в критично състояние след катастрофата. Не е имало пациенти на борда и нито едно превозно средство не е пострадало.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как хеликоптерът кръжи над автомобилите, преди да се разбие до разделителната линия в облак от дим.

Свидетели помогнали на спасителите да повдигнат хеликоптера, за да достигнат до заклещен под него човек.

Офисът на Калифорнийската пътна полиция в Южен Сакраменто съобщи, че магистрала US-50 в източна посока и две отбивки към нея са „затворени с неизвестен час на отваряне“.

„Моля, използвайте алтернативни маршрути и очаквайте закъснения. Възможни са допълнителни затваряния и задръствания в района“, написа офисът.

Причината за катастрофата все още се разследва, а офисът на шерифа на окръг Сакраменто съобщи, че помага на пътната полиция.

Членът на общинския съвет на Сакраменто Лиса Каплан публикува снимки, на които се виждат дълги колони от автомобили по магистралата, и посочи, че магистралата е „блокирана“.

Данните на Федералната авиационна администрация на САЩ показват, че хеликоптерът е регистриран на името на REACH Air Medical Services.

Кирстен Гурменди, директор по връзки с обществеността в Global Medical Response, компанията майка на REACH, заяви, че компанията е информирана за инцидента и че на борда не е имало пациенти.