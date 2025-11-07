Мъж припадна зад гърба на Тръмп по време на пресконференция за лекарства за отслабване

Зад гърба на Тръмп

Снимка БГНЕС

Мъж зад гърба на американския президент Доналд Тръмп припадна по време на пресконференция в Овалния дом и смути присъстващите.

Припадналият е бил сред наредилите се ръководители на американски фармацевтични компании.

В този момент главният изпълнителен директор на компанията "Илай Лили" (Eli Lilly) Дейвид Рикс говорил за сделка с лекарства за отслабване.

Рикс прекъснал речта си, а няколко души в залата се втурнали да помагат на припадналия.

Тръмп станал от бюрото си и се обърнал към мъжа на пода, преди прякото предаване да бъде прекъснато.

Журналистите съобщиха, че мъжът е представител на фармацевтична компания, без да дадат повече подробности.

