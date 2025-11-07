Мъж припадна зад гърба на Тръмп по време на пресконференция за лекарства за отслабване

Мъж зад гърба на американския президент Доналд Тръмп припадна по време на пресконференция в Овалния дом и смути присъстващите.

Припадналият е бил сред наредилите се ръководители на американски фармацевтични компании.

В този момент главният изпълнителен директор на компанията "Илай Лили" (Eli Lilly) Дейвид Рикс говорил за сделка с лекарства за отслабване.

Рикс прекъснал речта си, а няколко души в залата се втурнали да помагат на припадналия.

Тръмп станал от бюрото си и се обърнал към мъжа на пода, преди прякото предаване да бъде прекъснато.

Журналистите съобщиха, че мъжът е представител на фармацевтична компания, без да дадат повече подробности.