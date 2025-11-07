Мъж припадна зад гърба на Тръмп по време на пресконференция за лекарства за отслабване

Мъж зад гърба на американския президент Доналд Тръмп припадна по време на пресконференция в Овалния дом и смути присъстващите.
Припадналият е бил сред наредилите се ръководители на американски фармацевтични компании.
В този момент главният изпълнителен директор на компанията "Илай Лили" (Eli Lilly) Дейвид Рикс говорил за сделка с лекарства за отслабване.
Рикс прекъснал речта си, а няколко души в залата се втурнали да помагат на припадналия.
Тръмп станал от бюрото си и се обърнал към мъжа на пода, преди прякото предаване да бъде прекъснато.
Журналистите съобщиха, че мъжът е представител на фармацевтична компания, без да дадат повече подробности.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Можем да се откажем от всеки договор без неустойка, ако мобилните оператори качат цената
Защо Терзиев поиска оставката на арх. Панайотова със SMS
''ПП-ДБ предлагаха с връзки в САЩ да ми помагат за ''Магнитски''. Цената беше да пенсионираме Борисов заедно''
6 мигранти загинаха, колата им падна в езерото Вая след гонка с полицията от Китен до Бургас