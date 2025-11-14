Масирана руска атака в Киев. Украйна удари черноморския град Новоросийск

Руските сили предприеха в ранните часове днес масирана атака срещу Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. В града се чува грохот от работата на противовъздушна отбрана, съобщава се и за поредица експлозии.

Един е загинал, а поне 24 човека са ранени към момента.

Кличко каза, че падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката.

Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район.

Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града.

Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области.

В руския черноморски пристанищен град Новоросийск са поразени три жилищни сгради, петролна база и крайбрежни съоръжения от украински дронове

Съобщава се за един пострадал, след като отломки от дрон са попаднали в жилището му, както и за още трима на граждански плавателен съд.