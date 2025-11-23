Марко Рубио: Планът за мир в Украйна е писан от САЩ

OFFNews 23 ноември 2025 в 08:38 568 5
Марко Рубио

Снимка Getty images
Марко Рубио

Предложението на американския президент Донолд Тръмп за мир в Украйна е изготвено от САЩ, обяви държавният секретар Марко Рубио в опит да разсее съмненията, че планът от 28 точки е писан от Русия.

Рубио отбеляза в социалната мрежа Х, че планът служи като „стабилна рамка за продължаващите преговори“. Той подчерта, че е изготвен от САЩ въз основа на „информация от руска страна“, както и на „подадена по-рано и продължаваща да постъпва информация от Украйна“.

Сенаторът републиканец Майк Раундс каза вчера пред репортери, че Рубио се е свързал с него и с други сенатори и му е съобщил, че това е предложение, което САЩ са получили и са предали на Украйна.

„Той ни обясни много ясно, че ние сме получатели на предложение, което е било предадено на един от нашите представители“, каза Раундс и добави: „Това не е наше предложение, не е наш план“.

Предложеният мирен план се състои от 28 точки, според които Украйна трябва да се откаже от територии, да намали наполовина числеността на въоръжените си сили и да се откаже от намеренията си за членство в НАТО.

    85

    5

    Far Rider

    23.11 2025 в 09:41

    -0
    +0
    Снощи италианската ДЪРЖАВНА телевизия РАИ казаха, че плана е руски и дори е лошо преведен на английски и се смяха на превода.

    2970

    4

    Джендо Джедев

    23.11 2025 в 09:24

    -0
    +0
    Ееееее, щом тоя бит пес казва, че е така, значи е така. ;) Верваме му да! ;)

    47

    3

    Октим

    23.11 2025 в 09:03

    -0
    +12
    Ясно! Поне този рЪбио да си беше затворил човката! Сега вече съм 200 процента сигурен, че това, което говори е лъжа!

    8015

    2

    plamen-f

    23.11 2025 в 09:02

    -0
    +12
    ако Рубио не лъже - единствено показва, че сме имали други представи за САЩ.
    Закривай!

    2945

    1

    foreigner66

    23.11 2025 в 08:56

    -0
    +15
    Да се смееш ли,да плачеш ли?!:)) Тия хора няма да престанат да излагат юнашки себе си и нацията си. По-добре за всички, а и по-ясно ще е ако си кажат,че поддържат Русия в тази война. Спират всякаква помощ и започват бизнес с Раша дано обаче бащицата да обещае убежище след три години,защото надявам се САЩ да ги има и след мандата на краля си.
     