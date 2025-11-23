Марко Рубио: Планът за мир в Украйна е писан от САЩ

Предложението на американския президент Донолд Тръмп за мир в Украйна е изготвено от САЩ, обяви държавният секретар Марко Рубио в опит да разсее съмненията, че планът от 28 точки е писан от Русия.

Рубио отбеляза в социалната мрежа Х, че планът служи като „стабилна рамка за продължаващите преговори“. Той подчерта, че е изготвен от САЩ въз основа на „информация от руска страна“, както и на „подадена по-рано и продължаваща да постъпва информация от Украйна“.

Сенаторът републиканец Майк Раундс каза вчера пред репортери, че Рубио се е свързал с него и с други сенатори и му е съобщил, че това е предложение, което САЩ са получили и са предали на Украйна.

„Той ни обясни много ясно, че ние сме получатели на предложение, което е било предадено на един от нашите представители“, каза Раундс и добави: „Това не е наше предложение, не е наш план“.

Предложеният мирен план се състои от 28 точки, според които Украйна трябва да се откаже от територии, да намали наполовина числеността на въоръжените си сили и да се откаже от намеренията си за членство в НАТО.