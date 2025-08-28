Марк Рюте е разговарял с Кая Калас и Урсула фон дер Лайен след руската атака в Киев

OFFNews 28 август 2025 в 19:34 260 2
Марк Рюте

Снимка Getty Images
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че е разговарял по телефона с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след руската атака в Киев тази нощ, при която по последни данни на властите в украинската столица са били убити най-малко 19 души, сред които поне четири деца, предаде БТА.

При ударите бе поразена сградата на представителството на ЕС в Украйна.

Рюте, който участва днес в южния германски град Вюрцбург в среща на партиите от управляващата коалиция в страната, заяви, че не може да коментира слуховете за руски шпионаж в Европа.

В същото време генералният секретар на НАТО предупреди, цитиран от ДПА, че Русия разполага с големи възможности да извършва хибридни атаки, включително срещу държавите от НАТО.

"Те може да бъдат под формата на опити за убийство. Под формата на заглушаване на комуникациите на пътнически самолети в Балтийския регион, на кибератаки срещу голяма страна от НАТО", подчерта Рюте.

“Ние знаем, че Русия е способна на много", предупреди той и добави: "Също така тук не бива да бъдете наивни, аз знам, че Германия не е наивна."

    3060

    2

    helper68

    28.08 2025 в 20:36

    -0
    +0
    Марк Рюте, чакйте докато вансито стане президент, с него може и да се разберерте, стига приказки размърдайте се..

    Иначе вансито си е повярвал, остава и другите да му повярват.. :))
    В ексклузивно интервю Ванс казва, че е готов да бъде президент, като същевременно приветства здравето на Тръмп.
    ВАШИНГТОН − Когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс влезе за първи път в Овалния кабинет, той забеляза завесите („тъмни и мрачни“) – но настоя, че не ги мери за бъдещ път зад бюрото на Resolute.

    „Получих много добро обучение на работното място през последните 200 дни“, каза Ванс в ексклузивно интервю за USA TODAY на 27 август, когато го попитаха дали е готов да поеме ролята на главнокомандващ. - USA TODAY

    3141

    1

    1215

    28.08 2025 в 20:26

    -0
    +0
    Хубаво са си говорели. На кафенце с бяло сладко ли?
     
