Марк Рюте е разговарял с Кая Калас и Урсула фон дер Лайен след руската атака в Киев

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че е разговарял по телефона с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след руската атака в Киев тази нощ, при която по последни данни на властите в украинската столица са били убити най-малко 19 души, сред които поне четири деца, предаде БТА.
При ударите бе поразена сградата на представителството на ЕС в Украйна.
Рюте, който участва днес в южния германски град Вюрцбург в среща на партиите от управляващата коалиция в страната, заяви, че не може да коментира слуховете за руски шпионаж в Европа.
В същото време генералният секретар на НАТО предупреди, цитиран от ДПА, че Русия разполага с големи възможности да извършва хибридни атаки, включително срещу държавите от НАТО.
"Те може да бъдат под формата на опити за убийство. Под формата на заглушаване на комуникациите на пътнически самолети в Балтийския регион, на кибератаки срещу голяма страна от НАТО", подчерта Рюте.
“Ние знаем, че Русия е способна на много", предупреди той и добави: "Също така тук не бива да бъдете наивни, аз знам, че Германия не е наивна."
