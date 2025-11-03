Малдивите въведоха тотална забрана за пушене на родените след 2007 г.

Малдивите станаха първата страна в света, в която бе въведена пълна забрана за тютюнопушене за младите хора. Властите на островната държава забраниха пушенето и продажбата на тютюн на всички родени след 1 януари 2007 г., в т.ч. и на туристите, съобщи Би Би Си.

Министерството на здравеопазването на архипелага обяви през уикенда, че употребата, покупката или продажбата на тютюн на територията на страната за младото поколение ще бъде незаконна.

Забраната "отразява твърдото намерение на правителството да защити младите хора от вредата на тютюна", обявиха от ведомството. Зам.-председателят на съвета за борба с тютюна на Малдивската република Ахмед Афаал каза, че въведената миналата година в страната обща забрана за вейпинг е била "добра крачка по пътя за поколението, което няма да употребява тютюн".

Новата забрана е приложима за всякакъв вид тютюн и търговците са длъжни да проверяват възрастта на клиентите, обяви още здравното министерство, като добави, че това е в съответствие с ангажиментите на държавата по Рамковата конвенция на Световната здравна организация за борба с тютюна.

Миналата година Малдивите въведоха забрана за внос, продажба, съхранение, употреба или разпространение на електронни цигари и продукти за вейпинг, независимо от възрастта. Подобни забрани за електронни цигари и вейпове вече действат в много азиатски държави. Например, в Сингапур са предвидени големи глоби за внос, съхранение и употреба на такива устройства.

Туристите, които идват на Малдивите, също ще трябва да спазват закона, но Афаал твърди, че забраната за пушене няма да засегне туристическата индустрия.



