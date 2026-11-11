Лондон задържа US военен за шпионаж в полза на Русия

Във Великобритания е задържан американски военнослужещ по подозрение за шпионаж в полза на Русия. 41-годишният мъж е бил задържан вчера край град Глостър, в западната част на Англия, съобщава контратерористичното подразделение на лондонската полиция, цитирано от Би Би Си.

„Подозира се, че е извършил престъпления, предвидени в членове 1 и 3 от Закона за националната сигурност от 2023 г. В хода на разследването служителите на правоприлагащите органи извършват обиски на два адреса в графство Глостършър. Обвиненията са свързани с Русия“, добавиха от полицията.

Първият член на закона се отнася до „шпионаж, диверсии и лица, действащи в интерес на чужди държави“.

Задържаният е служил на военната база „Имджин“. Това е обект на британската армия, разположен край Инсуърт в графство Глостършър. Там се намира щабът на Силите за бързо реагиране на НАТО (Allied Rapid Reaction Corps – ARRC).

Старши координаторът на Counter Terrorism Policing Вики Еванс обясни, че разследването и арестът са резултат от тясното сътрудничество между властите на Великобритания и САЩ.

„Става дума за сериозни обвинения; разследването продължава. Тези действия демонстрират здравината на партньорските отношения между правоохранителните органи и службите за национална сигурност на Великобритания и САЩ“, каза тя.

От полицията добавиха, че задържаният се намира в един от полицейските участъци в Лондон. Името му не се съобщава. Директорът на ФБР Каш Пател отбеляза, че „арестът е свързан с обвинения в шпионаж“.

„Тъй като разследването все още продължава, искам ясно да заявя: ФБР няма да търпи хора, които нарушават клетвата, дадена на Съединените щати, и чиито действия застрашават националната сигурност – както нашата, така и тази на нашите партньори. През последните 21 месеца ФБР е извършило 167 ареста по дела, свързани с контраразузнаването и шпионажа, което е с 53% повече спрямо предходния период“, се казва в изявлението.

Коментар по повод на ареста направи и ръководителят на армейската контраразузнавателна служба на САЩ, бригаден генерал Шон Стинчън.

„Този случай демонстрира силата на нашето партньорство и решителността на контраразузнавателната общност. Благодарен съм на Великобритания и ФБР за професионализма и командната работа, проявени в хода на това разследване“, каза генерал Стинчън. „Предполагаемите действия на старши войник, на когото е била поверена поверителна информация, са отрезвяващо напомняне, че вътрешните заплахи продължават да съществуват и че те са реални.“

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