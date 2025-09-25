Лондон ще бори нелегалната имиграция със задължително е-удостоверение

OFFNews 25 септември 2025 в 20:43 371 0
Киър Стармър

Снимка Getty images
Киър Стармър

Премиерът на Великобритания Киър Стармър ще обяви плановете на правителството си за въвеждане на задължително за всички жители на страната електронно удостоверяване за самоличност. Това съобщиха водещи британски издания, позовавайки се на "високопоставени членове на правителството".

Според тях Стармър разчита, че това ще помогне в борбата с нелегалния трудов пазар и нелегалната имиграция.

Правителството възнамерява да направи електронното удостоверение задължително условие за наемане на работа и жилище, както и средство за проверка на правото на човек да живее и работи във Великобритания.

В момента самоличността и статутът на живеещите на Острова се проверяват чрез физически документи — паспорт, шофьорска книжка, лична карта. Има обаче изключения: например гражданите на държавите от Европейския съюз, които са живели във Великобритания преди Брекзит, получиха разрешения бъдат включени в онлайн системата EU Settlement Scheme.

Как ще изглежда новото електронно удостоверение и какви функции ще има, се предвижда да бъде решено след широка обществена дискусия. Освен това парламентът ще трябва да приеме съответния закон.

