Лидерите от ЕС обсъждат заем от замразените руски активи за Украйна

Лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъдят днес в Брюксел засилването на подкрепата за Украйна и увеличаването на натиска върху Русия за постигане на мир. 

В срещата ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. България е представена от премиера Росен Желязков.

Европейските лидери ще обсъждат възможностите за използване на замразените руски активи в Европа за предоставяне на заем за Украйна. Досега държавите членки са предоставили почти 178 млрд. евро в подкрепа за Украйна, включително около 63 млрд. евро под формата на военна помощ.

В дневния ред на срещата на върха са и европейската отбрана и сигурност, както и конкурентоспособността на европейската икономика. Очаква се лидерите да обсъдят и актуалната ситуация в Близкия изток. 

