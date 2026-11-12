Лидерът на полската опозиция заплаши с кръвопролития

Задълбочаващият се разкол между либералното правителство на Полша и дясната опозиция достигна нова критична точка, след като лидерът на консервативната опозиционна партия „Право и справедливост“ (ПиС) Ярослав Качински предупреди за „възможно кръвопролитие“, ако правителството на премиера Доналд Туск откаже да признае евентуално поражение на следващите избори.

По време на събитие в навечерието на Деня на независимостта на Полша (11 ноември) Качински изрази надежда, че ПиС ще спечели парламентарните избори през 2027 г. и ще се върне на власт. Същевременно той заяви, че не може да изключи възможността за „кръвопролитие“, ако правителството на Туск откаже да приеме изборните резултати.

Запитан снощи от местна телевизия какво има предвид, Качински обвини управляващите, че нямат никакви задръжки, тъй като обслужват „чужди интереси“.

„Отсреща са склонни буквално на всичко“, отбеляза консервативният политик.

Според него правителството на Туск е „толкова безскрупулно и брутално“, че може дори да е готово да „пролее полска кръв“.

По време на вчерашна реч по случай Деня на независимостта Туск осъди изказването на Качински.

„Ние носим отговорността да гарантираме, че полска кръв никога няма да бъде пролята заради полски вътрешни причини“, заяви премиерът.

Председателят на парламента Влоджимеж Чажасти също разкритикува Качински.

„Особено след случилото се в Краков, отговорните политици трябва да си държат езика зад зъбите и да мислят, преди да говорят“, заяви той, цитиран от ДПА и БТА.

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