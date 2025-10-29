Либералите победиха десните популисти в Нидерландия

Либералната партия "Демократи-66" е победител в предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, показват първите данни от екзит пола.

Според данните към момента "Демократи-66" ще има 27 депутати в 150-местната Втора камара на нидерландския парламент.

Втора е крайнодясната популистка Партия на свободата на Герт Вилдерс, която спечели предишните избори. Прогнозите са, че Партията на свободата ще има 25 депутати.

"Демократи-66" има проевропейска програма, фокусирана върху климата. Партията се позиционира като умерена алтернатива както на крайната десница на Вилдерс, така и на традиционните консерватори.

Прогнозите сочат, че център-дясната либерална Народна партия за свобода и демокрация ще се класира на трето място с 23 места, докато център-лявата "Зелена левица-Работническа партия" ще получи 20 места.

Център-дясната формация "Християндемократически призив" ще има 19 депутати, сочи екзит полът.