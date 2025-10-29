Либералите победиха десните популисти в Нидерландия

Юлиуш Висожински 29 октомври 2025 в 23:05 863 3
избори в Нидерландия

Снимка Getty Images
Изборите в Нидерландия

Либералната партия "Демократи-66" е победител в предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, показват първите данни от екзит пола.

Според данните към момента "Демократи-66" ще има 27 депутати в 150-местната Втора камара на нидерландския парламент.

Втора е крайнодясната популистка Партия на свободата на Герт Вилдерс, която спечели предишните избори. Прогнозите са, че Партията на свободата ще има 25 депутати.

"Демократи-66" има проевропейска програма, фокусирана върху климата. Партията се позиционира като умерена алтернатива както на крайната десница на Вилдерс, така и на традиционните консерватори.

Прогнозите сочат, че център-дясната либерална Народна партия за свобода и демокрация ще се класира на трето място с 23 места, докато център-лявата "Зелена левица-Работническа партия" ще получи 20 места.

Център-дясната формация "Християндемократически призив" ще има 19 депутати, сочи екзит полът.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1105

    3

    781000

    29.10 2025 в 23:44

    -4
    +0
    27 депутати от 150 е 18%, как точно ще направят правителство, както във Франция ?

    8015

    2

    plamen-f

    29.10 2025 в 23:15

    -2
    +7
    Поне една нормална държава да има!
    И как равномерсно е разпределен спектъра с изключение на нидерландската копейка!

    510

    1

    sandman

    29.10 2025 в 23:09

    -15
    +0
    "проевропейска програма, фокусирана върху климата"

    хахахахахахахахахаха!
     
    X

    Седемте крепости на Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин