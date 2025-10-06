Летището в Осло затвори за пристигащи полети през нощта заради забелязани дронове

OFFNews 06 октомври 2025 в 09:22 793 1
Снимка БТА/АП
Летището в Осло

Летището в столицата на Норвегия Осло временно спря да приема самолети рано тази сутрин, след като беше получена информация за забелязани в близост дронове, предаде Ройтерс.

Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщи на полицията, че е забелязал три до пет дрона, докато се приближавал към аерогарата.

Норвежката новинарска агенция отбелязва, че не е било получено потвърждение за наличието на дронове. Работата на летището е била подновена.

През последните седмици работата на европейската авиация беше затруднена, след като дронове бяха забелязани в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен, припомня Ройтерс, цитирана от БТА. 

    Far Rider

    06.10 2025 в 09:54

    -0
    +0
    Докато натовците се наумуват - руснаците ще се налудуват.
     
