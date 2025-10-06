Летището в Осло затвори за пристигащи полети през нощта заради забелязани дронове

Летището в столицата на Норвегия Осло временно спря да приема самолети рано тази сутрин, след като беше получена информация за забелязани в близост дронове, предаде Ройтерс.
Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщи на полицията, че е забелязал три до пет дрона, докато се приближавал към аерогарата.
Норвежката новинарска агенция отбелязва, че не е било получено потвърждение за наличието на дронове. Работата на летището е била подновена.
През последните седмици работата на европейската авиация беше затруднена, след като дронове бяха забелязани в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.
06.10 2025 в 09:54
Депутати от ПП отидоха да дадат доброволно показания в КПК, но не бяха разпитани
