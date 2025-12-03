Лебед на релсите причини закъснения на влака стрела в Япония

Лебед причини закъснения на японските високоскоростни влакове "Шинкансен", предаде ДПА, цитирана от БТА.
Машинистът на един от влаковете забелязал птицата на релсите в североизточна префектура Мияги и спрял композицията - за щастие навреме, съобщиха от железопътния оператор.
Лебедът не е пострадал, но по трасето на три влака е имало закъснения, засегнали около 1300 пътници, съобщи Киодо.
Японската система от високоскоростни влакове "Шинкансен" (т. нар. влак стрела) е известна с максималната си скорост от 330 км/ч., точността и безопасността си.
04.12 2025 в 01:18
Шинкансен има 6 км спирачен път. Този машинист трябва да е голяма работа.
03.12 2025 в 19:51
03.12 2025 в 17:34
