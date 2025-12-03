Лебед на релсите причини закъснения на влака стрела в Япония

OFFNews 03 декември 2025 в 17:30 624 3
Влакът стрела

Снимка БТА/AP

Лебед причини закъснения на японските високоскоростни влакове "Шинкансен", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Машинистът на един от влаковете забелязал птицата на релсите в североизточна префектура Мияги и спрял композицията - за щастие навреме, съобщиха от железопътния оператор.

Лебедът не е пострадал, но по трасето на три влака е имало закъснения, засегнали около 1300 пътници, съобщи Киодо.

Японската система от високоскоростни влакове "Шинкансен" (т. нар. влак стрела) е известна с максималната си скорост от 330 км/ч., точността и безопасността си.

    2973

    3

    Johnny B Goode

    04.12 2025 в 01:18

    -0
    +0
    Статията е пълен BS.
    Шинкансен има 6 км спирачен път. Този машинист трябва да е голяма работа.

    18546

    2

    Fro24

    03.12 2025 в 19:51

    -0
    +0
    И с колко е било закъснението..

    47

    1

    Октим

    03.12 2025 в 17:34

    -0
    +0
    Много ми е интересно как е успял да забележи лебеда и при тази шеметна скорост да успее да спре ...??? Та дори и влакът да НЕ се е движил с 330 км в час, а по-бавно ...
     
