Лавина в Непал уби трима, четирима са в неизвестност

OFFNews 04 ноември 2025 в 07:50 384 1
Най-малко трима души загинаха, след като бяха ударени от лавина на хималайски връх в североизточен Непал, съобщи местната полиция, цитирана от Би Би Си. Загиналите са  френски гражданин и двама непалци.

Инцидентът е станал в 9 ч. местно време (3:15 по Гринуич) в понеделник близо до базовия лагер на планината Ялунг Ри в област Долаха. Четирима души са в неизвестност – двама италианци, един германец и един канадец. Опасенията са, че са загинали, но издирването им продължава.

Жертвите и изчезналите са били част от група от 12 туристи и местни водачи, тръгнали повече от час преди лавината да удари. Петима непалски водачи, които са успели да се върнат в базовия лагер, са били ранени, но не критично.

Според съобщения в местните медии, усилията за намиране на изчезналите са възпрепятствани от лошото време и логистичните проблеми.

„Катманду Поуст“ съобщи, че групата се е готвила да изкачи близкия връх Долма Кханг, който е с височина 6332 м.

Междувременно продължават опитите за спасяването на двама италиански алпинисти, които изчезнаха при опит да изкачат планината Панбари в Западен Непал.

Стефано Фаронато и Алесандро Капуто бяха част от група от трима души, която остана блокирана заедно с трима местни водачи миналата седмица. Третият член на групата, посочен в медийни съобщения като 65-годишния Велтер Перлино, е спасен.

Есента е популярен сезон за туристите и алпинистите в Непал, тъй като метеорологичните условия и видимостта са по-добри, но рискът от лошо време и лавини остава.

    Johnny B Goode

    04.11 2025 в 08:49

    "лавина уби трима загинали"

    Какво по дяволите значи това? Били са загинали и после лавината ги е убила?

    Че не четете това което пишете е ясно, ама поне заглавията може ли да не са толкова идиотски?
     
