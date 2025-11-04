Лавина в Непал уби трима, четирима са в неизвестност

Най-малко трима души загинаха, след като бяха ударени от лавина на хималайски връх в североизточен Непал, съобщи местната полиция, цитирана от Би Би Си. Загиналите са френски гражданин и двама непалци.

Инцидентът е станал в 9 ч. местно време (3:15 по Гринуич) в понеделник близо до базовия лагер на планината Ялунг Ри в област Долаха. Четирима души са в неизвестност – двама италианци, един германец и един канадец. Опасенията са, че са загинали, но издирването им продължава.

Жертвите и изчезналите са били част от група от 12 туристи и местни водачи, тръгнали повече от час преди лавината да удари. Петима непалски водачи, които са успели да се върнат в базовия лагер, са били ранени, но не критично.

Според съобщения в местните медии, усилията за намиране на изчезналите са възпрепятствани от лошото време и логистичните проблеми.

„Катманду Поуст“ съобщи, че групата се е готвила да изкачи близкия връх Долма Кханг, който е с височина 6332 м.

Междувременно продължават опитите за спасяването на двама италиански алпинисти, които изчезнаха при опит да изкачат планината Панбари в Западен Непал.

Стефано Фаронато и Алесандро Капуто бяха част от група от трима души, която остана блокирана заедно с трима местни водачи миналата седмица. Третият член на групата, посочен в медийни съобщения като 65-годишния Велтер Перлино, е спасен.

Есента е популярен сезон за туристите и алпинистите в Непал, тъй като метеорологичните условия и видимостта са по-добри, но рискът от лошо време и лавини остава.