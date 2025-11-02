Лавина в италианските Алпи уби петима души

Петима германски катерачи, сред които 17-годишно момиче, загинаха при лавина в Доломитите в Италия.

Две групи алпинисти били застигнати от лавината, която се спуснала по планински склон близо до швейцарската граница в североизточния регион Южен Тирол.

"Първата група, състояща се от трима души, беше напълно затрупана от снега и всички трима са загинали", заявиха италианските алпийски спасителни служби.

Двама катерачи от втората група от четирима души успели да оцелеят, след което потърсили подслон. Телата на останалите двама — баща и дъщеря на 17 години — били открити тази сутрин.

Операциите по издирването бяха забавени заради лоши метеорологични условия. Спасителите потвърдиха, че двамата последни загинали са били отнесени до долната част на улея, където се е образувала лавината.