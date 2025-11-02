Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

OFFNews 02 ноември 2025 в 07:50 2252 4
Дмитрий Песков

Снимка

Дмитрий Песков

Необходима е старателна работапо проблема с разрешаването на украинския въпрос, а не среща между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за руската държавна агенция ТАСС. На него се позовава и Ройтерс.

По думите на Песков необходимост от такава среща към момента няма.

"Ако разсъждаваме хипотетично, тя е възможна, но в момента от нея няма нужда. В настоящия момент същестувава необходимост от много старателна работа по детайлите на проблема с решението (на конфликта в Украйна - бел. ред.)", отбеляза той.

Путин и Тръмп се срещнаха това лято - на 15 август в Анкоридж, в американския щат Аляска. Имаше вариант за нова среща в унгарската столица Будапеща, но тя отпадна.

От друга страна, Песков заяви пред ТАСС, че Русия е заинтересована от мирно разрешение на конфликта Венецуела-САЩ.

"Естествено, ние искаме всичко да бъде в руслото на мира и в региона да не възникват каквито и да е нови конфликти. Светът и без това е пълен с конфликтни ситуации. Нови конфликти не са ни нужни", казва Песков по повод публикация в американския в. "Вашингтон пост", че под заплахата от САЩ венецуелският президент Николас Мадуро е помолил руския си колега Владимир Путин за ракети, радари и самолети.

Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че Москва категорично осъжда американската "употреба на прекомерна военна сила в действия в рамките на операции срещу наркотиците" в Карибския басейн.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    42

    4

    Октим

    02.11 2025 в 09:47

    -0
    +6
    Алкохолът не прощава, а доказателството затова са всички блатни изроди и не само този облещен боклук!

    6764

    3

    GB

    02.11 2025 в 08:53

    -0
    +10
    "Естествено, ние искаме всичко да бъде в руслото на мира и в региона да не възникват каквито и да е нови конфликти. Светът и без това е пълен с конфликтни ситуации. Нови конфликти не са ни нужни", казва Песков."

    "Захарова обяви, че Москва категорично осъжда американската "употреба на прекомерна военна сила в действия в рамките на операции срещу наркотиците" в Карибския басейн."


    Руzzия е за мир. Тя осъжда прекомерна военна сила. Ако това не е ирония и безпрецедентна наглост и безочие.....

    2973

    2

    Johnny B Goode

    02.11 2025 в 08:53

    -0
    +12
    Единственото необходимо за решаване на проблема е тебе, шефът ти и още 10-тина като вас да ви наредят до стената и да ви изпразнят един пълнител.

    6725

    1

    Lari

    02.11 2025 в 08:41

    -0
    +15
    като ги осъжда тая алкохоличка да си ги вземат наркокартелите у Москва и да си ги продават на тяхните алкохолици.

     
    X
    allowfullscreen>

    Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София