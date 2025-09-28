Кремъл: Путин е готов и ще се радва да се срещне с Тръмп в Москва

OFFNews 28 септември 2025 в 17:00 365 4
Тръмп, Путин

Снимка БТА / АП / Pablo Martinez Monsivais

Тръмп, Путин

Поканата на руския президент Владимир Путин към американския лидер Доналд Тръмп остава в сила, оттук нататък решението е на американската страна, заяви днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, запитан дали поканата остава на масата, цитиран от ТАСС.

"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп", каза говорителят на руския президент.

През август, след разговори с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да е в Москва. Американският му колега каза тогава, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде критикуван за него.

    2973

    4

    Johnny B Goode

    28.09 2025 в 18:10

    -0
    +0
    Не сте прав колега, не сте прав. Периодични срещи с водещите офицери трябва да се провеждат. Иначе току виж активите му отпуснали края.

    142

    3

    Октим

    28.09 2025 в 17:45

    -0
    +0
    И за какво ще се срещат, след като резултатите винаги са едни същи или математически изразено нула цяло и нищо?

    2973

    2

    Johnny B Goode

    28.09 2025 в 17:22

    -0
    +2
    Да викнат и Кимчето на срещата, един дол дренки са и тримата.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    28.09 2025 в 17:14

    -0
    +0
    Мани майтап, младите верно се харесаха! :D

     
