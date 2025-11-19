Москва отрече информациите, че води тайни преговори със САЩ за мирно споразумение за Украйна. Това твърдение се появи първо в "Аксиос", а впоследствие бе потвърдено и от "Политико". Второто издание дори посочи, че стремежът на американската администрация е да се стигне до мир до края на седмицата.

Кремъл днес опроверга публикация в изданието „Аксиос“, което съобщи, че САЩ работят по мирен план от 28 точки за Украйна и посочи, че няма ново развитие, за което да бъде съобщено след срещата на върха през август между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Усилията на Тръмп да посредничи за прекратяване на войната в Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война – се провалиха, а миналия месец той внезапно отмени планирана среща с Путин в Будапеща.

Тръмп влезе в сблъсък с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом през февруари, но наскоро изрази разочарование и раздразнение от Путин, въпреки че многократно изрази надежда войната да бъде прекратена.

Запитан директно истина ли е публикацията в „Аксиос“, че концептуална дискусия е довела до ново предложение за мир, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви:

„Не. Няма нищо ново, което може да ви бъде съобщено“.

Запитан да уточни дали има ново развитие по отношение на руските условия за мир, поставени от Путин през 2024 г., Песков каза, че извън срещата в Анкоридж, няма нищо ново.

Близо четири години след като Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна, руските сили продължават да напредват и контролират около 19% от територията на Украйна. Москва заяви, че четири от украинските области вече са конституционна територия на Русия, въпреки че Украйна и западноевропейските сили категорично обявиха, че никога няма да приемат това официално.

Путин изложи основните си условия през юни 2024 г., изисквайки Киев да изостави плановете си за присъединяване в НАТО и да изтегли напълно войските си от четирите области, за които Русия твърди, че са част от Русия – Донецка и Луганска област в Източна Украйна, които съставят региона Донабас, както и Херсонска и Запорожка област на юг.

/ЛМ/