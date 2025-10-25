Кралицата майка на Тайланд почина на 93

Кралица Сикирит, майката на краля на Тайланд Маха Вачиралонгкорн, издъхна на 93 години, предаде Би Би Си.
Тя е починала "тихо" в болница в столицата Банкок в 21:21 ч. местно време в петък, съобщава кралският двор.
Кралица Сикирит е страдала от няколко заболявания и е прекарала последните шест години в болнично заведение. По-рано този месец е заболяла от инфекция на кръвта.
Кралицата бе омъжена в продължение на шест десетилетия за най-дълго управлявалия страната монарх, крал Бумибол Адулядей, който почина през 2016 г.
