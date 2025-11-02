Крал Чарлз III отне последното военно звание на Андрю

Бившият британски принц Андрю ще бъде лишен и от последната му военна позиция като част от решението на крал Чарлз III да отстрани брат си от обществения живот, предаде "Ройтерс".

Андрю, който по-рано тази седмица бе лишен от титлата си "принц", все още запазваше ранга си на вицеадмирал във военноморските сили - неговото последно военно звание.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви пред телевизия Би Би Си, че се предприемат действия за отнемане на позицията на Андрю като вицеадмирал в британския флот и че Чарлз е "посочил, че това желае".

Миналата седмица кралят лиши по-малкия си брат от титлата принц и го принуди да напусне имението му в опит да предотврати по-нататъшно уронване на репутацията на кралското семейство заради връзките на Андрю с покойния сексуален педофил Джефри Епстийн.

Андрю загуби голяма част от почетните си звания още през 2022 г. Тогава той бе освободен от полковник на Гренадирската гвардия- един от най-старите и почетни полкове в британската армия, както и от всички почетни длъжности в Канада и Нова Зеландия.

Дъщерите на Андрю - принцесите Южени и Беатрис ще запазят титлите си.

Настоящото решение на краля следва дълги месеци на обществен и медиен натиск, целящ пълното дистанциране на монархията от скандалните постъпки на херцога на Йорк.