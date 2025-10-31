Коледният бонус става задължителен в Словения, по 639 евро за всеки работещ

Словенското правителство одобри законопроект, който въвежда задължителен коледен бонус за всички служители, съобщават местните медии, цитирани от БТА.
Зимната празнична надбавка ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.
Според приетата вчера разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември.
Ако компанията има затруднения с ликвидността, парите могат да бъдат изплатени до 31 март.
