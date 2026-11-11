Климатичните мерки като средство срещу високите цени: новият аргумент на COP31

Лидерите на срещата на върха на 31-ва Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP31) в Турция изпробват нов аргумент в полза на действията за климата: Климатичните мерки са начин да подкрепим икономиката и да свием разходите за живот, предава Ройтерс.

Усилията на организаторите целят да върнат вниманието на правителствата върху глобалното затопляне сред останалите кризи като галопиращата инфлация, предизвикана отчасти от прекъсванията в доставките на суров петрол от Близкия изток след началото на войната с Иран, уточнява агенцията.

„Днес хаосът на глобалните енергийни пазари и климатичните бедствия засилват инфлацията, удрят държавните бюджети, повишават сметките на домакинствата и свалят жизненото равнище“, заяви Саймън Стийл, ръководител на климатичната служба на ООН, цитиран от Ройтерс.

През последните години климатичните промени се превърнаха в тема, която разделя обществата, включително в САЩ.

„Три четвърти от човечеството живее в държави, които внасят изкопаеми горива, заложници на ценови шокове, които не са създали и не могат да контролират“, каза на конференцията генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

По думите му това е рецепта за хронична несигурност и срив в разходите за живот.

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