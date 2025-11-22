Кючуков: Има реален шанс за спиране на войната в Украйна, но с неясноти относно мира

Има реален шанс за спиране на войната, но с изключително много неясноти относно мира, заяви пред БНР Любомир Кючуков, директор на Института по икономика и международни отношения.
"Очевидно планът "Уиткоф-Дмитриев" отразява в много по-пълна степен руските позиции и претенции, а не украинските надежди, но отчита динамиката на хода на военните действия, която не е в полза на Украйна", каза той.
Според него подходът на Тръмп в международните отношения е налагане на условия, от тази гледна точка няма изненада.
"На практика се договарят условия без участието на Украйна, която е уведомена, и с изолацията на ЕС. Украйна има всички основания да бъде част от преговорите, а не просто да одобри предоставения ѝ документ."
"Ако Европа не извади пето асо от ръкава си, ще се окажем най-слабият играч на масата. Оставихме инициативата на Тръмп. Европа се самоизолира. Ние преговаряме със САЩ как да приключи тази война, а не с Русия", посочи дипломатът.
Украйна и Зеленски са в изключително неуютна ситуация, изправени са пред две много тежки алтернативи, смята Любомир Кючуков.
"От една страна да бъде приет планът на Тръмп, който съдържа очевидно непопулярни решения. От друга страна – да се отхвърли планът, което означава продължаване на войната."
Украйна не може да си позволи просто да отхвърли плана на Тръмп. Може да търси корекции и подобрения, но натискът от страна на САЩ е много силен, отчита Кючуков.
На Украйна ще бъде много трудно да откаже този план, бланкетно да го отхвърли. Вероятно ще предложи алтернативи по отделни пунктове, което да направи плана по-приемлив, подчерта той.
По думите му за справедлив мир едва ли може да се говори, какъвто и когато и да бъде сключен той.
"Безспорно има много силен натиск от САЩ да се приемат тези условия. Всичко това се извършва на практика без участието на Украйна, поставена пред въпроса да избере – да приеме или да отхвърли. Тук стои въпросът как свършва тази война и възможна ли е военна победа на Украйна в нея. Прехвърлянето на конфликта от военното в политическото русло рано или късно трябва да се случи."
В предаването "Събота 150" Кючуков припомни за първите преговори за мир още през 2022 г. в Турция, "когато на практика бяха договорени условия за прекратяване на военните действия", и за посещението на тогавашния британски премиер Борис Джонсън в Киев, след което "беше възприет подходът война до победа".
"Тогава Украйна действително беше в много по-силна позиция, отколкото сега. Американската оценка е, че с напредване на времето условията за Украйна за приключване на войната ще се влошават и ще бъдат много по-тежки."
Ако този план и тези усилия се провалят, ще последва рязка ескалация на военните действия без близка перспектива за прекратяване на войната, прогнозира дипломатът.
1во Европа да осъзнае че е във война с гореизброените
2ро да се шикалкави до мид-търм изборите в САЩ когато се очаква демократите да спечелят Конгреса и Сената и да поставят идиота в неизгодна ситуация.
Ама друго си е да чакаш други да се бият вместо тебе и да им даваш съвети от диванчето в уютния хол, докато те стоят на тъмно и студено.
