Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали севернокорейци във войната с Украйна

OFFNews 30 август 2025 в 16:27 628 2
Ким сред севернокорейски солдати
Ким сред севернокорейски солдати.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун се срещна със семействата на войници, загинали в боеве срещу Украйна в подкрепа на Русия, съобщи Франс прес.

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Владимир Путин.

Южнокорейското разузнаване и западни източници твърдят, че през 2024 г. Пхенян е изпратил над 10 000 войници в руската Курска област, където по това време Киев извършване настъпление. Според Сеул в тези сражения са били убити около 600 севернокорейски войници и ранени хиляди - нещо, което Пхенян не е потвърдил.

„Исках да се срещна и да утеша семействата, които скърбят за всички герои, и да облекча малко тяхната мъка“, заяви лидерът в речта си, предаде Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Той се ангажира да издигне паметник в столицата и да кръсти нова улица в памет на загиналите, обещавайки пълна държавна подкрепа за децата на войниците.

В сряда севернокорейският лидер ще присъства в Пекин на голям военен парад, организиран по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, на който се очакват около 25 чуждестранни лидери, сред които и руския президент Владимир Путин, съобщава БТА.

Това ще бъде първото посещение на Ким Чен-ун в Китай от януари 2019 г. и първата му визита в чужбина от септември 2023 г., когато бе в Русия по покана на Путин.

Откакто дойде на власт през 2012 г. Ким Чен-ун е осъществил само десетина пътувания извън страната си.

    3005

    2

    Бен Булбин

    30.08 2025 в 17:47

    -0
    +0
    С кеф ше си турна пластмасова отливка на тлъстьото на таблото на мосвича!

    3060

    1

    helper68

    30.08 2025 в 17:27

    -0
    +0
    Парадът „Денят на победата“ отбелязва официалната капитулация на Япония през 1945 г. и края на Втората световна война, служейки като демонстрация на единство между трите нации.
    Очаква се събитието да бъде едно от най-големите в Китай от години, като ще бъдат представени съвременни оръжия и ще бъде домакин на 26 чуждестранни държавни глави, въпреки че няма да присъстват лидери от САЩ или големи западни страни.
    Рядката поява на Ким Чен Ун се разглежда като възможност за разширяване на глобалния му статус и за съвместния отговор на западните съюзи от страна на трите страни.
    Събирането подчертава задълбочаващите се военни и икономически връзки между Северна Корея , Русия и Китай, особено след като санкциите срещу Северна Корея са подкопани и Русия търси стратегически партньори.
    https://www.independent.co.uk/bulletin/news/north-korea-china-kim-jong-un-putin-russia-b2815588.html
     
