Ким Чен-ун награди войници, сражавали се за Русия срещу Украйна

OFFNews 22 август 2025 в 09:11 1202 3

Снимка БТА/АП

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун награди войници, сражавали се на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс и БТА. 

На церемонията Ким похвали "силата на героичната" армия на Северна Корея. "Освобождението на Курска (област)" доказа "бойния дух на героите", добави той.

За завърналите се от Русия военни бе организиран концерт. Даден бе и банкет, на който присъстваха роднини на убити войници, съобщи още КЦТА.

Това беше поредното отдаване на публична почит към севернокорейските военни, сражавали се в Русия, отбелязва Ройтерс.

Контингентът помогна на руската армия да изтласка украинските сили, нахлули изненадващо в пограничната Курска област през август миналата година.

    3420

    3

    avitohol

    22.08 2025 в 10:39

    -0
    +0
    Явно доста са останали. Два дивана хора

    542

    2

    Октим

    22.08 2025 в 09:58

    -0
    +0
    А бункерната КГБ-ейска гнида реве, когато Украйна получи дори и най-малката дори и душевна подкрепа! Ако Рейгън беше на власт щеше да изпрати един американски батальон от сорта на "Азов" и блатните боклуци щяха да клекнат...

    3980

    1

    Niko Kolev

    22.08 2025 в 09:17

    -0
    +15
    Уж нямало корейци, били тувинци, яванци и т.н.
     
