Ким Чен-ун награди войници, сражавали се за Русия срещу Украйна

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун награди войници, сражавали се на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс и БТА.

На церемонията Ким похвали "силата на героичната" армия на Северна Корея. "Освобождението на Курска (област)" доказа "бойния дух на героите", добави той.

За завърналите се от Русия военни бе организиран концерт. Даден бе и банкет, на който присъстваха роднини на убити войници, съобщи още КЦТА.

Това беше поредното отдаване на публична почит към севернокорейските военни, сражавали се в Русия, отбелязва Ройтерс.

Контингентът помогна на руската армия да изтласка украинските сили, нахлули изненадващо в пограничната Курска област през август миналата година.