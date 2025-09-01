Ким Чен-ун инспектира нова производствена линия за ракети

Снимка БТА/АП
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира нова производствена линия за ракети и процеса на автоматизация на производството на ракети, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от БТА. 

Визитата му предшестваше планираното пътуване до Пекин, където ще присъства на военен парад заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин, отбелязва Ройтерс. 

Северна Корея е подложена на тежки международни санкции, наложени заради програмите ѝ за ядрени оръжия и балистични ракети, които са разработени в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Експерти и международни служители твърдят, че санкциите са загубили голяма част от своята сила на фона на нарастващата икономическа, военна и политическа подкрепа от Русия и Китай.

