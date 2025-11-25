Киевският митрополит Епифаний осъди ''руския свят'' като нечестиво лъжеучение

Киевският митрополит Епифаний осъди концепцията за "руския свят" като нечестиво лъжеучение в проповед по време на празника на храма "Св. Екатерина" в Чернигов, който чества 310 години от освещаването си. Той даде като пример за истинска мъдрост живота на св. Екатерина, която без да се страхува, изповядвала открито вярата си в Христос, и на св. Меркурий Черниговски, който "не се е пречупил пред силата на безбожната болшевишка власт, не се е отказал от вярата и не е бил измамен от пропагандата".

"Света Екатерина за много поколения християни е образец на истинска мъдрост – онази, която не се възгордява от знанията на този свят, а се смирява пред Божията премъдрост. Докато не познала истината за Бога и не се обърнала към вярата в Христос, Екатерина се гордеела с талантите си и била изкушавана към гордост. Но след като била поразена от Божието откровение, осъзнала колко по-важно е не външното човешко величие (знатен произход, високо обществено положение, добра образованост или привлекателна външност), а най-вече – духовното богатство. Затова, въпреки че добре разбирала опасността от преследване, тя съзнателно станала християнка и открито започнала да свидетелства за вярата.

По подобен начин и преподобни Меркурий Черниговски, чийто живот се падна във времената на страшни гонения срещу Църквата, не само сам запазил истинската вяра, но със своето служение помагал на всички, които Бог изпращал по пътя му. Този праведник от ново време не се пречупил пред силата на безбожната болшевишка власт, не се отказал от вярата и не бил измамен от пропагандата.

Неговият живот и подвиг също свидетелстват, че безбожните гонители са обречени на поражение, а Божията истина – живее и ще живее, защото Бог никога не бива посрамен.

И в наше време истината на Божието слово, учението на Светата Църква и нейните верни чеда също се нападат от видими и невидими врагове, както е било и в миналото. Едни се изкушават от гордостта на безбожието, други – от лъжеучения, каквото е например учението за „руския свят“. То се прикрива зад църковни одежди, но плодовете му са смъртоносни и кървави – както ясно виждаме в дяволската руска агресия срещу Украйна.

Нека Господ по молитвите на света великомъченица Екатерина и преподобния Меркурий да ни защити от вражеските изкушения, да ни укрепи непоколебими в светата православна християнска вяра и да ни помогне да преодолеем нечестивото учение за „руския свят“, утвърждавайки на украинската земя траен, справедлив и от Бога благословен мир" - заяви Киевският митрополит Епифаний.