Киев за руските дронове над Полша: Путин разширява войната и тества Запада

Навлизането на руски дронове днес в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира безнаказаността на руския президент Владимир Путин, заяви в социалната мрежа "Екс" украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Сибига каза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва, че Путин иска да разшири войната.

"Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада", се казва в публикацията на Сибига в "Екс".

"Тази ситуация показва в крайна сметка, че трябва да бъде взето решение, с което да бъде дадена възможност на средствата за въздушна отбрана на съседните страни да бъдат използвани за прехващането на дронове и ракети в украинското въздушно пространство, включително тези, които се доближават до границите на НАТО".

Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли днес във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна, предаде Ройтерс.

Това е първият път, в който Полша прибягва до въоръжението си заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство.

Полските въоръжени сили заявиха, че дронове неколкократно са нарушили полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна. Съобщено бе, че Полша е информирала НАТО за случилото се.

На радарите бяха засечени повече от 10 обекта и тези от тях, които създаваха риск, бяха неутрализирани, заявиха полските сили.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш каза, че полски самолети са използвали оръжия "срещу враждебни обекти".

Полският премиер Доналд Туск свиква заседание на министрите, отговарящи за сигурността на страната, и извънредно заседание на министерския съвет ще бъде проведено в 08:00 часа местно време (09:00 часа българско време), заяви правителствен говорител.

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в Полша, заяви, че въздушното му пространство е затворено заради военни действия.

По-късно бе съобщено, че въздушното пространство над летище "Фредерик Шопен" е отново отворено. Летището заяви в "Екс", че може да има проблеми с полетите и закъснения, съобщава БТА.