Кибератаки блокираха европейски летища

Летищата в Берлин и Брюксел страдат днес от последствията от кибератака, предаде ДПА.

Според съобщението на сайта на летище Брюксел компютърната система на доставчик на услуги за регистрация на пътници е била атакувана снощи. Очакват се значителни нарушения в работата на летището, предупреждава се и за закъснения и отмeняния на полети.

В момента на летището, обслужващо белгийската столица, регистрацията на пътници се извършва само ръчно, докато доставчикът на услугата се опитва да отстрани проблема.

Пътниците трябва да проверяват статуса на полета си преди отпътуване и да предвидят достатъчно време за престой на летището, уточни от своя страна доставчикът.

Германското летище Берлин-Бранденбург също обяви, че доставчик на услуги за обслужване на пътниците е бил атакуван снощи. От летището добавиха, че впоследствие са прекъснали връзките със системите, и предупредиха пътниците да очакват по-бавна регистрация и качване в самолетите, а също и възможни закъснения.

"Самото летище не беше мишена на кибератаката и беше само косвено засегнато", посочиха от аерогарата. Оттам допълниха, че същият доставчик е използван от много летища в Европа, които също са засегнати.

Лондонското летище Хийтроу също съобщи на сайта си за възможни закъснения на полети, тъй като външен доставчик на услуги за регистрация, използван от няколко авиокомпании, в момента отстранява "технически проблем".

Засега не е ясно кои други аерогари са засегнати.

Тези във Франкфурт и Хамбург в Германия съобщиха, че при тях няма проблеми и че работят нормално.