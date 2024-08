Какво има в мистериозните кутии, които медалистите от Париж 2024 получават вместо цветя

Тънка кутия със златист цвят - това са част от подаръците за медалистите на Олимпийските игри в Париж. Получават ги на почетната стълбичка вместо цвета, а все повече зрители се питат какво има в тях.

Традиционно, златните, сребърните и бронзовите медалисти, освен медал, често получават и допълнителни подаръци - цветя, плюшени играчки и др. В игрите във Франция обаче получават и дълги картонени кутии.

Международният олимпийски комитет обяснява, че кутиите съдържат официален плакат за олимпийските игри, проектиран от френския художник Уго Гатони.

Плакатът изобразява стилизирана версия на Париж с различните олимпийски обекти. Гатони е прекарал 2000 часа в проектирането на плаката, който може да бъде закупен от феновете онлайн или на място.

????️ July 26, 2024: You have been the center of discussions, eagerly awaited and counted down, and now you are finally here!



From dream to reality, let’s celebrate the start of our Games ✨

???? @ugogattoni #Paris2024 pic.twitter.com/C8KkR4mBKj