Как губернаторът на Курска област успокоява електората: Ако успееш - успееш, ако не - ще те закопаем

На 5 декември 2024 г. в 22:40 на сайта на Кремъл се появи новина: Александър Хинщейн е назначен за временно изпълняващ длъжността губернатор на Курска област. В 22:53 официалният телеграм канал на Курския филиал на ВГТРК реагира: „Хинщейн е шибан боклук“. Публикацията е незабавно изтрита.

„Ами, всъщност всички реагираха по този начин“, спомня си този ден местен политик. „Може би са се разпалили, но като медии са изпълнили дълга си, защото са казали истината“.

Така през зимата на 2024 г. депутатът от Държавната дума, бивш журналист и пиар на Росгвардия Александър Хинщейн се озова в един от най-трудните за работа руски региони.

Няколко месеца по-рано, на 6 август 2024 г., украинската армия проби в Курска област и се позиционира по граничните райони. До ноември Русия възвърна само половината от териториите. Броят на бежанците от Курска област достигна 150 000 души, а в резултат на обстрелите, според данни на местните власти, загинаха около 100 души, над 350 са ранени. От лятото в региона тече антитерористична операция (АТО) и е обявено извънредно положение (ИП).

Губернаторът Алексей Смирнов не успява да се справи с недоволството на хората и те излизат на улицата.

„От три месеца живее в ад, към кого да се обърнем, къде да намерим спасение? Молим ви да сложите край на тази проклета война, която отне много невинни животи. Искаме децата ни да виждат мирно небе“, обръщат се към Путин бежанците от село Олговка, ругаейки, че местните власти не дават отговори на въпросите „как да живеем по-нататък“.

Според близък до Кремъл източник митингите никак не се харесват на администрацията на президента. В началото на декември Смирнов напусна поста си.

„Смирнов не умееше да разговаря с жителите. Кремъл се нуждаеше от човек, който умее да създава информационен шум“, казва един от местните политици.

На срещата с Хинщейн Путин специално подчертава периода, в който той е работил като съветник на шефа на Росгвардия Виктор Золотов. Хинщейн е назначен да отговаря за създаването на „положителен имидж“ на ведомството скоро след като Алексей Навален откри при главния росгвардеец, бившия охранител на Владимир Путин, имущество на стойност почти 700 милиона рубли. Путин отбеляза, че в Курска област също ще се наложи „кризисно управление“.

Регионът се нуждае от човек, който да създаде „красива картинка“ и да разкаже „как да се живее по-нататък“ – точно за това, според местен политик, Хинщейн е изпратен в Курск. А в действителност „да се направи нещо бързо и добре след това, което се случи, е просто невъзможно“, добавя той с тъга.

Да намали степента на обществено недоволство, да пренасочи вниманието – това е основната задача на Хинщейн, смята още той. Според друг източник, близък до Кремъл, Хинщейн е пратен в Курск с такава задача: „Ако се справиш – справиш, ако не се справиш – ще те закопаем“.

Красива картинка

Хинщейн започна работа с весели информационни поводи. Само няколко седмици след назначаването му в московския театър „Ермолова“ се състои премиерата на пиесата му „НеРевизор“. Сюжетът е следният: секретарката на губернатора (ролята се играе от съпругата на Хинщейн, Олга Полякова), научавайки за любовницата на шефа си, му отмъщава и преписва съобщение от Москва така, че целият град решава, че шефът ще бъде отстранен от длъжност. Медиите описаха постановката като „гротескна политическа сатира“.

„Разбира се, докато работех върху пиесата, дори не ми минаваше през ума, че за мен тя ще стане отчасти пророческа... Мога да кажа само едно: много се надявам и разчитам, че тази пиеса не е за мен“, написа самият Хинщейн в своя канал в Телеграм.

Политическият анализатор Михаил Виноградов прогнозира три възможни линии на поведение на Хинщейн на поста губернатор: да възобнови диалога с разгневените местни жители, да покаже „подобрение“ в областта или да започне да търси виновните, като пренасочи вниманието. Хинщейн осъществява и трите.

Първата стъпка е решаването на проблема с информационния вакуум. Още на 9 декември в 04:30 часа Хинщейн пише, че ще спи в кабинета си: „Работата е безкрайна. Регионът се нуждае от кризисно управление“. Той благодари на предшествениците си за „диванчето“ в кабинета и изрази готовност да се премести да живее на работа. На следващия ден Хинщейн съобщава, че не планира да премести семейството си (съпруга и две непълнолетни деца) в Курск: „Това е свързано с въпроси на сигурността. Аз съм обект на стремежите на противника, а ликвидирането на временно изпълняващия длъжността губернатор е целта“.

„Сирени, ракети, безпилотни летателни апарати, всичко е прекопано... отоплението е изключено, по улиците текат фекалии, всичко е покрито с лед и никой, никой не иска да прави нищо... Кой би искал да живее на такова място? Да работи – още може да се преживее, но да живее... по-добре е да се живее на друго място“, отговорят му жителите на Курск в коментарите под новината.

В канала си Хинщейн на дълго отчита свършеното и собствения си принос. От края на зимата до началото на септември 2025 г. публикува хиляди постове - по 2-3 средно дневно, но има и дни с повече постове. Съобщенията за атаките на ВСУ се редуват с нощни селфи-видео "доклади" с коментари от типа „Тази нощ отново ще прекарам в колата“.

„При Смирнов имахме информационен вакуум. И Хинщейн беше избран за тази длъжност, за да запълни точно този вакуум. Но сега се давим в информация“, казва местен политик.

Хинщейн задължава всички държавни служители да влизат в социалните мрежи. Заседанията на кабинета стават отворени – предаванията се публикуват на страницата му във ВКонтакте. А когато през януари 2025 г. жителите отново излизат на митинг, той самият застава пред тях и критикува работата на местните власти: „Не вярвам на всички чиновници, които работят тук, и на всички представители на държавата. По отношение на някои от тях вече съм изпратил материали в правоохранителните органи“.

Суджа Снимка: Министерство на отбраната на РФ

Хинщейн се среща лично с жителите: така, в края на януари той се защитава от недоволните в продължение на пет часа. В интернет има видеоклипове от тези срещи: Хинщейн спори с жител, чиято къща е частично разрушена, че 65 000 рубли не са „копейки“; на друга среща в отговор на въпроса кога ще свърши войната, Хинщейн съветва да се запишат в армията; обяснява на жителите, че в региона няма жилища, затова не се издават сертификати за тях.

Местен политик се оплаква, че Хинщейн веднага започнал да си приписва чужди постижения: например, той извоювал за Курска област над 600 млн. рубли за евтини лекарства, макар че помощта е договорена още преди назначаването му.

„Ето, пристигна поредната помощ за преселниците. „Ще разпределяме, ще помагаме, ще раздаваме комплекти на всички нуждаещи се“. Въпреки че тази помощ, в същия вид, в който се предоставя, е била точно същата и преди него, казва той.

Тя не е достатъчна, но, пак повтаря, какво общо има той с това? Цялата тази програма е организирана още преди пристигането му в Курска област.“

Според друг активист от Курск стана ясно: Хинщейн е изпратен, за да разпредели грамотно наличните ресурси. „Не да осигури всички нуждаещи се, да обърне внимание на всеки. Не. А да се даде точно толкова, колкото да не възникват скандали“, казва той. И Хинщейн се справя прекрасно – вече няма големи митинги в региона, въпреки че гражданите продължават да са недоволни, отбелязва източникът.

Прочистване на редиците

Едновременно с пристигането на Хинщейн в Курска област са задържани бившият шеф на местната „Корпорация за развитие“ Владимир Лукин и неговият бивш заместник Игор Грабин – обвинени са в злоупотреба с власт при строителството на защитни съоръжения, известни като „зъбите на дракона“. През април следващата година в рамките на делото за подозрение в кражба на 1 милиард при строителството на „зъбите“ са арестувани бившият губернатор на областта Алексей Смирнов и бившият му заместник Алексей Дедов. На следващия ден след ареста им, в Чисти четвъртък, Хинщейн води в кабинета си свещеник, заявявайки, че „много грехове са се натрупали по стените му“.

Според данни на „Комерсант“, по време на разпитите задържаните споменават като организатор на схемата и Роман Старовойт, бивш губернатор на Курска област, министър на транспорта през 2023–2024 г. На сутринта на 7 юли 2025 г. Путин уволнява Старовойт, а следобед стана ясно, че се е застрелял с награден пистолет. Хинщейн, който дотогава често споменава Старовойт в канала си, не пише нито дума за смъртта му.

Назначаването на Хинщейн помогна да се „отклони вниманието“ от пробива на украинците, обяснява източник, запознат с регионалната политика и близък до Кремъл. „Да се отклони огънят от критиките към армията, към граничарите“, смята той. „Задачата е решена: никой не обвинява тези, които наистина са виновни за всичко, а обвинява тези, които са откраднали нещо от това или са били принудени да си затворят очите. Тоест, всички сякаш са забравили кой е сгафил“.

Освещаването на кабинета не помогна на Хинщейн. През февруари 2025 г. негов заместник стана Владимир Базаров, който преди това заема аналогична длъжност в Белгородска област. Както и преди, на Базаров е възложено да курира строителството в региона. Хинщтейн благодари на губернатора на Белгород за ценния кадър, но още през август Базаров е задържан по дело за кражби при строителството на укрепления в Белгородска област.

Фактът, че Хинщейн не е бил в течение на „разработката” на Базаров, свидетелства, че той не контролира ситуацията в региона – това правят силовите структури, казва член на „Единна Русия”: „Той отлично разбира, че съществува риск и самият той да се озове зад решетките във всеки един момент”.

Хинщейн започна да внася в областта „свои“ хора. В Курск се местят чиновнички от Самара (този регион Хинщейн представляваше като депутат в Държавната дума): Елена Атанова (бивш заместник-кмет на града) и Светлана Дроздова (съветничка на губернатора Дмитрий Азаров). И двете получават постове като съветници на Хинщейн. За началник на регионалното управление на Росгвардия е назначен генералът от Самара Евгений Панков. По-късно към тях се присъединява Виктория Пенкова, която работи с Хинщейн в „Единна Русия“: едва пристигнала в региона, на среща с жителите тя се чуди, че те не искат да се върнат в разрушения Глушковски район, където продължават обстрелите.

За шест месеца Хинщейн сменя пет министри на финансите. Никой от назначените от него министри не издържа повече от три месеца. Въпроси от местните жители възникват и след назначаването на Наталия Леонова за временно изпълняваща длъжността министър на образованието – преди това тя е ръководела местния цирк и е била секретар на Роман Старовойт.

Според местен политик никой от назначените от Хинщейн хора не се справя: „Като ги слушаш, създава се усещането, че те изобщо нямат представа къде се намират и какво правят“.

„Предпазливите и рационални хора“ на Хинщейн от Самара се държат настрана, добавя друг чиновник, негов познат. Според него в региона дори е тръгнала шегата „да се преобуеш като Хинщейн“.

Заедно със самарския десант Хинщейн внася в Курск своя стил – шумни, публични скандали. На едно от заседанията той остро критикува кмета на Курчатов Игор Корпунков за това, че е отказал да приеме 5 милиона рубли за детски площадки, позовавайки се на нарушение на бюджетния кодекс: „Благодарим ви, че ни поучавате, ще се постараем да отговорим на изискванията на бюджетното законодателство... И все пак не искате парите, Игор Владимирович?“

Откритостта, която Хинщейн трябва да внесе в региона, често се оказва привидна. През декември 2024 г. по време на заседание на областното правителство Хинщейн прекъсна доклада на и.д. заместник-председателя на Курското правителство Михаил Горбунов за свалените през седмицата безпилотни самолети и критикува чиновника: според него такава информация не трябвало да се разкрива. В началото на следващата година Алексей Карнаушко напусна поста си на временно изпълняващ длъжността министър на възстановяването и развитието на региона, след като е наказан от Хинщейн за това, че обявява сумата на щетите, понесени от региона в резултат на нахлуването на ВСУ – 750 млрд. рубли.

„Мисля, че никой в Курск не го обича... Губернаторът трябва да бъде много човечен, особено в ежедневието на хората. А той обърква хората, крещи, не им позволява да работят нормално. Това, което чуваме от онези, които той покани там и после изгони, е ужасно“, казва близък до Кремъл източник.

Благоустройство на фона на войната

„За да гледаме това всеки ден? И така никога в живота си няма да забравим това, което преживяхме“, – така реагират жителите на Курск на предложението на Хинщейн да превърне разрушената „Пятерочка“ в Суджа в част от „музея на освобождението“ на Курска област – като „напомняне за окупацията“.

В момента на публичните профили на областната администрация в интернет се публикуват отчети за провеждането на фестивали и панаири.

„Намериха време да празнуват. Да организират панаири, да правят детски площадки и т.н., докато хиляди хора, включително и деца, вече цяла година скитат по временни жилища и квартири... А чиновниците се саморекламират. Срам“, пишат хората под публикацията за празника в чест на Деня на физическата култура. „Имаме едно обществено пространство, Полугора. И решихме преди Деня на семейството, любовта и верността да облагородим това място“, разказва политик от Курск. „Бързахме да направим всичко, буквално всичко беше одобрено за една седмица. Дойде Денят на семейството, гражданите дойдоха на обещаното място, а техниката и работниците продължаваха да довършват... и така е с всички проекти на Хинщейн: голяма бързане“.

Това е част от предизборната кампания, добавя друг източник, близък до Кремъл: Хинщейн трябва да се покаже в кратки срокове. Съдейки по всичко, по същата логика – да се покаже резултат до изборите на всяка цена – на територията на училищата дори се появяват табели за тяхното благоустройство: „Инициативата е подкрепена от Александър Хинщейн“.

Кулминацията на благоустройството стана Колобок. Поставянето на бронзовата скулптура на приказния герой в Детския парк в Курск е обявено за лятото на тази година. Колобок е отлят в ателието на Руската академия за изкуства от президента на академията Василий Церетели и художника Евгений Тетерин (Хинщейн уточни, че средствата се вземат от извънбюджетни източници).

„Колобок е като подивял, страшно е да се гледа“, — местните жители не оценияват проекта, но Хинщейн реши: Колобок ще бъде. Реконструкцията на парка е планирана да приключи до първата десетдневка на септември, точно за изборите. Колобок е един от любимите приказни герои на Путин.

Колобок, който по-скоро плаши децата. Снимки: Телеграм канал на Хинщейн

Наскоро Хинщейн съобщи, че възнамерява да построи в областта „глъмпинг парк“ с писти за ски – за това са отпуснати около 30 милиона рубли от федералния бюджет. В коментарите под новината жителите отново се възмущават: „Моля, първо възстановете на хората загубеното. Колко още ще живеят хората в ПВР? Какви ски? Хората са в шок. На кого са нужни тези ски писти?»

През август 2025 г. в 61 пункта за временно настаняване в Курска област все още са 5618 жители. „Много е трудно да прекараш една година в ПВР. Роднини и приятели не винаги са готови да приютят хора за години. Всеки има семейство, свой живот“, казва източникът, напуснал Суджа след окупацията.

Досега, според данни на Хинщейн, са раздадени около 10,5 хиляди сертификати за жилище. Те се дават само на тези, чиито домове са били повредени или разрушени. Преди изборите, на 1 септември, започна издаването на още 1,4 хиляди сертификати. Досега са подадени над 30 хиляди заявления за получаването им (това са пролетните, последните официално обявени данни).

„Няма с какво да се хвалим, защото ако продължим да издаваме сертификати с такова темпо, не знам колко още ще са необходими, за да осигурим всички нуждаещи се“, казва местен политик.

„Всекидневно има набези, има ранени и загинали. Не е сериозно да се посочват каквито и да било срокове“, каза Хинщейн през юни за възможността за завръщане на преселените лица по домовете им, в граничните райони. Новините за тези нападения в неговия канал обикновено са много кратки в сравнение с останалите публикации.

Избори без конкуренция

Въпросът за изборите не стои пред Хинщейн, са единодушни източниците. И тримата съперници на Хинщейн вече са участвали в миналогодишните избори за губернатор на Курска област и са загубили с гръм и трясък от Смирнов.

На тези избори най-важното е избирателната активност, защото „хората са уморени и нямат настроение за това“, казва източникът, който работи по изборите в регионите. Изборите в Курск са „технически въпрос“, добавя той, а на фона на някои други губернатори Хинщейн е „напълно адекватен“.