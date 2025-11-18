Йерусалимският патриарх ще бъде награден с ''орден за приятелство'' от Путин

18 ноември 2025
Йерусалимският патриарх Теофил III ще бъде награден от руския президент Владимир Путин с „орден за приятелство“, съобщава официалният сайт на РФ за правна информация. 

На 17 ноември е публикуван президентски указ, в който фигурира и името на патриарх Теофил за удостояване с държавна награда. Отличието му се дава „за голям принос в укрепването на приятелството, сътрудничеството и духовните връзки с Руската федерация“. 

Изданието "Ортодокс таймс" припомня, че през 2019 г. йерусалимският патриарх се е срещнал с Путин в Москва в присъствието на московския патриарх Кирил.

Освен това Теофил беше и първият предстоятел на православна църква, който посети Москва след събитията по признаването на Православната църква в Украйна (ПЦУ) от страна на Вселенската патриаршия, довели до прекъсване на общението между Москва и Константинопол. 

Все още няма публикувана реакция на официалния сайт и фейсбук страницата на патриаршията по отношение на получения орден.

    Маргарита Генчева

    Маргарита Генчева учи "Журналистика" в Софийския университет.

