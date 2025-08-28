Израелският външен министър: Няма да има Палестинска държава

OFFNews 28 август 2025 в 07:10 428 1
Израелският външен министър Гидеон Саар

Снимка БТА/АП
Израелският външен министър Гидеон Саар

Няма да има Палестинска държава, заяви външният министър на Израел Гидеон Саар след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон.

Той определи срещата като "много добра". 

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи вчера, че Берлин няма да се включи в инициативата на западните съюзници за признаване на палестинската държава на предстоящата следващия месец сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Мерц каза това на обща пресконференция с канадския си колега Марк Карни, който обяви, че Отава също смята да признае Палестина на Общото събрание, след като преди това подобна заявка направиха Франция и Великобритания.

"Становището на федералното правителство, що се отнася до признаването на държавата Палестина, е ясно", посочи канцлерът. "И Канада е наясно с него. Ние няма да се присъединим към тази инициатива. Не смятаме, че са изпълнени изискванията за това", допълни той, цитиран от БТА. 

Израел e ликвидирал шестима членове на Хамас при удара по болницата "Насер", каза постоянният представител на Съединените щати в ООН Дороти Ший.

При израелския удар загинаха най-малко 20 души, включително журналисти.

    И правилно. Да се признае Палестинска държава сега означава да се признае Хамас.
     
