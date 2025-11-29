Израелски заселници и палестинци се сбиха на Западния бряг, има ранени

29 ноември 2025
Палестинец спори с израелски заселник в село Таркумия, 28 ноември 2025.

Снимка БТА/АП
Палестинец спори с израелски заселник в село Таркумия, 28 ноември 2025.

Израелски заселници раниха 10 палестинци при нападение на Западния бряг, предаде ДПА.

Жена е приета в болница с огнестрелна рана, съобщи Палестинският Червен полумесец. Още няколко души са пострадали при нападението в село край град Витлеем, като общо трима от тях са хоспитализирани.

Израелската армия потвърди, че е получила сигнал за сбиване между израелски заселници и палестинци в района, включващо замеряне с камъни от двете страни и стрелба по палестинците. Войници и гранична полиция са пристигнали на място, за да ги разтървават.

Армията добави, че при инцидента има пострадали и от двете страни, но израелците са отказали медицинска помощ.

От своя страна палестинците твърдят, че израелските заселници са влезли в палестинското село и са започнали конфронтацията.

