Израелски удар по болница в Газа, има убити журналисти

Най-малко 15 души са убити при израелски удари по болница в южната част на Газа. Сред жертвите са и четирима журналисти, има и много ранени.
Катарската телевизия Ал Джазира обяви, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама. По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите са най-малко 15, от които четирима са журналисти, а един - член на службата, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Асошиейтед прес съобщава, че сред загиналите е и Мариам Дакка, работила за агенцията на свободна практика. 33-годишната журналистка е била в болницата за репортаж, целящ да покаже как докторите в нея се опитват да спасят деца без предишни здравни проблеми, които са напът да умрат от глад.
Ройтерс съобщава, че сред загиналите е и неговият оператор Хусам ал Масри. Фотографът Хатем Халед, също работещ за британската агенция, е сред ранените.
Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара.
