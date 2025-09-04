Израел заплаши хутите с библейско наказание заради ударите им

OFFNews 04 септември 2025 в 11:34 474 0
Израел Кац

Снимка БТА/AP
Израел Кац

Израелският министър на отбраната Израел Кац обеща да бъдат отворени "десет язви“ на йеменските бунтовници хути, след като армията съобщи за нова ракетна атака срещу Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Хутите отново изстреляха ракета срещу Израел. Ние ще им отворим десет язви", написа Кац в социалната мрежа Х, като препратка към десетте египетски язви, споменати в Библията.

Сутринта израелската армия съобщи, че ракета, изстреляна от хутите, е паднала в открит район извън територията на Израел, без да наложи обявяване на въздушна тревога.

Йеменските бунтовници все още не са отговорили на това изявление, но вчера поеха отговорност за две ракетни атаки срещу Израел, който заяви, че е успял да ги прехване.

В събота хутите се зарекоха да отмъстят за премиера си, който миналата седмица беше убит заедно с няколко министри при израелска атака срещу столицата Сана, която те контролират.

След началото на войната в Ивицата Газа, започнала след атаката на палестинското движение "Хамас“ в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., хутите увеличиха нападенията си с дронове и ракети срещу Израел, както и атаките срещу кораби край бреговете на Йемен, като заявиха, че действията им са в знак на солидарност с палестинския народ.

