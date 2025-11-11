Израел въвежда смъртно наказание за терористи

Израелският парламент прие на първо четене законопроект за въвеждане на "смъртно наказание за терористи", който е специално създаден, за да се прилага към палестинци, признати за виновни в убийствени атаки или атентати срещу Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Законопроектът беше приет с мнозинство от 39 гласа "за" срещу 16 "против". Министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, водеща фигура от израелската крайна десница, заплаши да престане да гласува с управляващото мнозинство, подкрепящо премиера Бенямин Нетаняху, ако този законопроект, представен от депутатка от неговата партия, не бъде подложен на гласуване в Кнесета. Необходими са още гласувания на второ и трето четене, за да може предложеният текст да стане закон.
Междувременно гражданската отбрана в крайбрежния анклав, контролирана от "Хамас", съобщи за двама убити при израелска атака близо до южния град Хан Юнис, включително и непълнолетен. Двама палестинци се приближили до израелски войници, които "елиминирали терористите, за да отстранят заплахата“, се казва в изявление на израелските сили за отбрана.
Палестинците предполагаемо пресекли така наречената жълта линия, зад която израелската армия се е оттеглила съгласно примирието от 10 октомври.
През последните седмици е имало и други подобни инциденти. Според контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа, повече от 240 души са били убити при израелски атаки от началото на спирането на огъня.
