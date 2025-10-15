Израел отваря граничния пункт с Египет, пуска хуманитарна помощ в Газа

Израел ще отвори граничния контролно-пропускателен пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет, като позволи достъпа на хуманитарна помощ в анклава, след като радикалната палестинска групировка "Хамас" върна телата на четирима мъртви заложници, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешна информация на израелската телевизия "Кан".
Каналът добави, че Израел е отменил планирани мерки срещу "Хамас", които са включвали съкращаването наполовина на допусканите камиони с помощи за палестинците в крайбрежната територия, допълва БТА.
Ислямисткото движение "Хамас" е информирало посредниците на сделката за прекратяване на огъня в Газа, че днес ще предаде телата на още четирима загинали заложници, съобщи по-рано израелският в. "Таймс ъв Израел".
В понеделник групировката предаде последните останали живи заложници на Международния комитет на Червения кръст след 738 дни в плен.
