Израел експулсира още 171 членове на флотилията за Газа, сред тях е и Васил Димитров

Израел експулсира още 171 участници от международната хуманитарна флотилия за Газа към Гърция и Словакия. Сред тях е и българинът Васил Димитров, предаде Франс прес.

Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.

Израелското външно министерство публикува снимки на Тунберг и още две жени на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив. На кадрите трите са облечени в сиви дрехи, използвани в израелските затвори.

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.