Израел експулсира още 171 членове на флотилията за Газа, сред тях е и Васил Димитров

OFFNews 06 октомври 2025 в 16:54 582 2
Кораби от флотилията

Снимка NBC
Кораби от флотилията

Израел експулсира още 171 участници от международната хуманитарна флотилия за Газа към Гърция и Словакия. Сред тях е и българинът Васил Димитров, предаде Франс прес.

Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.

Израелското външно министерство публикува снимки на Тунберг и още две жени на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив. На кадрите трите са облечени в сиви дрехи, използвани в израелските затвори.

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.

    17978

    2

    edin slep

    06.10 2025 в 17:24

    -0
    +0
    Повечето от тези активисти приравняват Хамас, Ислямски джихад и палестинците, а те не са едно и също. Все едно да кажеш, че Илич, Джугашвили, Николай втори, Путин и прочее измет са едно и също с народите на Русия, Руската империя и СССР. Да подкрепяш жертвите, като викаш "Ура" на палачите им е проява на тъпотия.

    2973

    1

    Johnny B Goode

    06.10 2025 в 17:00

    -0
    +10
    Надявам се да са ги накарали да си платят самолетните билети
     
