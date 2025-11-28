Използването на замразените руски активи за Украйна става все по-неотложно, каза Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че възприема нуждата от използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна като все по-неотложна и се надява скоро да има споразумение по въпроса в рамките на Европейския съюз, предаде Ройтерс.
"Намирам нуждата да се направи това като все по-неотложна", каза Мерц на съвместна пресконференция със словенския премиер Роберт Голоб в Берлин.
"Украйна се нуждае от нашата подкрепа. Руските атаки се засилват. Зимата наближава или по-скоро вече е настъпила. Във връзка с това се надявам, че можем да постигнем съвместно решение в рамките на ЕС", допълни германският канцлер.
Междувременно Европейската комисия потвърди, че е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер, критикуващо плановете за използване на руските суверенни активи заради това, че подобно решение може да подкопае усилията за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорителката на Еврокомисията Паула Пиньо, цитирана от БТА. Говорителката отбеляза, че ЕК признава правото на Белгия да критикува този план.
"ЕС навлиза в неизследвани води и е допустимо да се задават въпроси и да се изразява безпокойство, ЕК се старае да отговори на всички опасение по удовлетовителен начин, за да се чувстват всички уверено и да подкрепят това решение", допълни Пиньо.
Говорителката посочи, че ЕК продължава работата по подготовката на използването на активите, съгласувайки я с всички държави членки на ЕС, включително с Белгия. По думите ѝ, юридическите предложения на ЕК по плана за използване на руските активи под формата на така наречени репарационни заеми ще бъдат представени в близките дни.
28.11 2025 в 15:51
