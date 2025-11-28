Ексклузивно Благомир Коцев излезе на свобода

Използването на замразените руски активи за Украйна става все по-неотложно, каза Мерц

OFFNews 28 ноември 2025 в 15:15 162 1
Германският канцлер Фридрих Мерц (вдясно) и словенският премиер Роберт Голоб в Берлин.

Снимка БТА/АП
Германският канцлер Фридрих Мерц (вдясно) и словенският премиер Роберт Голоб

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че възприема нуждата от използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна като все по-неотложна и се надява скоро да има споразумение по въпроса в рамките на Европейския съюз, предаде Ройтерс.

"Намирам нуждата да се направи това като все по-неотложна", каза Мерц на съвместна пресконференция със словенския премиер Роберт Голоб в Берлин.

"Украйна се нуждае от нашата подкрепа. Руските атаки се засилват. Зимата наближава или по-скоро вече е настъпила. Във връзка с това се надявам, че можем да постигнем съвместно решение в рамките на ЕС", допълни германският канцлер. 

Междувременно Европейската комисия потвърди, че е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер, критикуващо плановете за използване на руските суверенни активи заради това, че подобно решение може да подкопае усилията за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорителката на Еврокомисията Паула Пиньо, цитирана от БТА. Говорителката отбеляза, че ЕК признава правото на Белгия да критикува този план.

"ЕС навлиза в неизследвани води и е допустимо да се задават въпроси и да се изразява безпокойство, ЕК се старае да отговори на всички опасение по удовлетовителен начин, за да се чувстват всички уверено и да подкрепят това решение", допълни Пиньо. 

Говорителката посочи, че ЕК продължава работата по подготовката на използването на активите, съгласувайки я с всички държави членки на ЕС, включително с Белгия. По думите ѝ, юридическите предложения на ЕК по плана за използване на руските активи под формата на така наречени репарационни заеми ще бъдат представени в близките дни. 

    Джендо Джедев

    28.11 2025 в 15:51

    Както вече се писа и тук, ОГРОМНОТО преимущество на авторитаризма е, че решения се взимат за секунди. Докато в демократичните и функциониращи в законови рамки държави дори и решенията по въпроси на живот и смърт отнемат много време, а понякога просто не се взимат. Защото трябва да се действа законно, да се допитаме и до кокошките на баба Гица какво мислят по въпроса и т. н. На Путлер му отне 2 дни да конфискува самолети, производствени активи и какво ли не още за стотици милиарди, ние няколко месеца умуваме какво да правим с едни 100 милиарда на Мордор. Като включиш и две-три гнили ябълки като Жабока и Фъцко, работата отича съвсем.
     
