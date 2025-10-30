Изборите в Нидерландия: Равенство между либерали и националисти, победата е на кантар

Крайно дясната "Партия на свободата" на Герт Вилдерс води само с 2300 гласа пред либералите на парламентарните избори в Нидерландия, докато продължава преброяването на бюлетините, съобщава "Гардиън". Въпреки това Роб Йетен, лидерът на "Демократи-66", е представян на първите страници на местните издания като очаквания победител.

Предстои да бъдат преброени още бюлетини от Карибска Нидерландия (островите Бонер, Саба и Синт Естатиус) , задграничния пощенски вот, както и от някои градове, включително части от Амстердам.

Гласуването по пощата на нидерландците в чужбина може да бъде решаващо, но резултатите от него ще бъдат известни най-рано в понеделник вечерта. Според оценки на общината става въпрос за около 90 000 гласа. Официалните резултати ще бъдат оповестени от Избирателния съвет на 7 ноември.

Според последните данни избирателната активност е 78,4%, което е повече от предишните избори през ноември 2023 г. (77,8%), предава БТА. До 1970 г. гласуването на изборите беше задължително и процентът на избирателната активност се колебаеше около 94. Оттогава насам избирателната активност е по-ниска. Историческият минимум е през 1998 г., когато 73,3 % от хората са гласували.

Самото сформиране на управляваща коалиция след обявяването на резултатите може да отнеме месеци.