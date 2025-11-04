Избирателите в Ню Йорк гласуват за кмет

Избирателите в Ню Йорк гласуват днес за кмет на града. Претендентите за поста са прогресивният Зохран Мамдани от Демократическата партия, бившият губернатор на Ню Йорк Андрю Куомог като независим кандидат и Къртис Слиуа от Републиканската партия.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи бившия губернатор Андрю Куомо и заплаши да спре федералните средства за града, ако кандидатът на Демократическата партия спечели вота.

Щатите Вирджиния и Ню Джърси също гласуват, за да изберат губернатори.

Това ще бъде първият тест както за Доналд Тръмп, така и за Демократическата партия, която трудно се съвзема от загубата преди година избори на изборите за президент.