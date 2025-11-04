Избирателите в Ню Йорк гласуват за кмет

Избирателите в Ню Йорк гласуват днес за кмет на града. Претендентите за поста са прогресивният Зохран Мамдани от Демократическата партия, бившият губернатор на Ню Йорк Андрю Куомог като независим кандидат и Къртис Слиуа от Републиканската партия.
Президентът Доналд Тръмп подкрепи бившия губернатор Андрю Куомо и заплаши да спре федералните средства за града, ако кандидатът на Демократическата партия спечели вота.
Щатите Вирджиния и Ню Джърси също гласуват, за да изберат губернатори.
Това ще бъде първият тест както за Доналд Тръмп, така и за Демократическата партия, която трудно се съвзема от загубата преди година избори на изборите за президент.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бабаит удари шамар и счупи черепа на жена заради леко ПТП в София
Новият бюджет: 10,44 милиарда евро нов дълг, цакат ни с по-високи осигуровки
Новият бюджет: 10,44 милиарда евро нов дълг, цакат ни с по-високи осигуровки
Институтът за пътна безопасност: МВР ударно пълни хазната от глоби, но броят на загиналите расте