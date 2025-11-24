Испанският главен прокурор подаде оставка

Главният прокурор на Испания Алваро Гарсия Ортис подаде оставка. Миналата седмица Върховният съд на страната го призна за виновен за изтичането на поверителна информация за дело за данъчна измама, в което е замесен партньорът на главна фигура от опозицията, предаде Ройтерс.

Безпрецедентният случай е удар за коалиционно правителство на испанския премиер Педро Санчес, който назначи Ортис през 2022 г. и многократно е защитавал неговата невинност.

В писмо до министъра на правосъдието Феликс Боланьос бившият прокурор заявява, че решението му да подаде оставка преди присъдата, която му забранява да заема поста в продължение на 2 г., е продиктувано от "дълбоко уважение" към съдебните решения.

"Въпреки че решението ми произтича пряко от присъдата, съм убеден, че съм служил вярно на институцията, към която имам честта да принадлежа, с недвусмислено призвание да служа на обществото, чувство за дълг и институционална лоялност", се казва в писмото, цитирано и от БТА.

Напускането му беше очаквано от мнозина, въпреки че Върховният съд все още не е дал обосновка за присъдата и Гарсия Ортис все още може да я обжалва пред Конституционния съд на Испания и в крайна сметка пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.