Иран заплаши с удари по американски бази в Европа

OFFNews 11 ноември 2026 в 19:10 1625 2
Мохсен Резай

Снимка Gettyimages
Мохсен Резай

Ръководителят на иранската служба за сигурност Мохсен Резай заплаши да нанесе удари по американски бази извън Близкия изток, включително в Европа, ако те бъдат използвани за атаки срещу Ислямската република, съобщи Франс прес. 

„Ако американски самолети излетят от американска военна база, дори такава, намираща се в европейска държава или друг далечен регион, за да бомбардират Иран, ние ще нанесем удар и по тези бази“, каза Резай пред базираната в Ливан телевизия „Ал Маядин“ в интервю, излъчено в сряда, цитиран от "Франс 24". 

САЩ повдигнаха обвинения на трима „ирански агенти“ за терористичен заговор във военновъздушната база Феърфорд във Великобритания, предава още АФП. 

Техеран натиска Щатите да приемат редица искания, включително размразяване на активи и премахване на санкции, в замяна на повторното отваряне на Ормузкия проток.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна офанзива срещу Иран, при което беше убит върховният лидер на страната, аятолах Али Хаменей.

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Коментари
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1

Johnny B Goode

12.11 2026 в 00:19

-0
+0
"Техеран натиска Щатите да приемат редица искания..."

Е как така ги натискат бе, те на са ли чули, че Тръмп и Пияния Пийт спечелиха войната.
 