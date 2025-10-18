Иран заяви, че вече не е обвързан с ограниченията, наложени върху ядрената му програма

Иран заяви, че вече не е обвързан с "ограниченията", свързани с ядрената му програма, като същевременно потвърди ангажимента си за дипломация, в деня на изтичането на международното споразумение, сключено във Виена преди 10 години, предаде Франс прес.
Споразумението, подписано през 2015 г. от Великобритания, Германия, САЩ, Русия и Китай, имаше за цел да регулира ядрените дейности на Ислямската република в замяна на вдигане на санкциите на ООН, които тежко засегнаха иранската икономика.
Срокът на споразумението изтича днес – 18 октомври 2025 г., точно 10 години, след като текстът беше утвърден в Резолюция 2231 на ООН.
Въпреки че отрича, Техеран е заподозрян от западните страни и заклетия си враг – Израел, че тайно разработва ядрени оръжия.
Отсега нататък "всички разпоредби (на споразумението), включително ограниченията на иранската ядрена програма и свързаните (с нея) механизми, се смятат за прекратени", написа в изявление Министерството на външните работи на Иран.
Споразумението постави на Техеран ограничение за обогатяване на уран до 3,67% и предвиждаше стриктно наблюдение на ядрените му дейности от ядрения надзорен орган на ООН – Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
През 2018 г., по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп, САЩ се изтеглиха от споразумението и върнаха санкциите срещу Иран, въпреки че тогава Техеран спазваше ангажиментите си към МААЕ, припомня АФП.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Трима загинаха, след като младеж с един ден стаж зад волана, заби колата си в дърво
Експериментална суперваксина спира развитието на няколко вида рак
Хванаха 11 мароканци в микробус край Бургас. Шофьорът е молдовец
Тайният харем на Путин. Кабаева не е последната